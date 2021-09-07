Pjanic, perşembe günü idmanda!
Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, ilk antrenmanına Perşembe günü çıkacak.
Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, ilk antrenmanına Perşembe günü çıkacak.
Bosna Hersek milli takımının kampında olan 31 yaşındaki yıldız futbolcunun ilk olarak Barcelona'ya eşyalarını toplamaya gideceği, ardından eşi ile birlikte Türkiye'ye geleceği öğrenildi.
Miralem Pjanic'i taşıyan uçak, yarın akşam (7 Eylül Salı) saat 20.30'da İstanbul'a iniş yapacak. Boşnak futbolcu özel uçakla İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş ile ilk idmanına Perşembe günü çıkacak.