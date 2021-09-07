  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Beşiktaş, Malatya'ya hazırlanıyor
Ozan'a 18 numaralı forma
Gaziantep'e Brezilyalı stoper
Napoleoni'nin yeni takımı belli oldu
Spor Pjanic, perşembe günü idmanda!
Spor

Pjanic, perşembe günü idmanda!

Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, ilk antrenmanına Perşembe günü çıkacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 19:56:00 -
Pjanic, perşembe günü idmanda!

Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, ilk antrenmanına Perşembe günü çıkacak. 

Bosna Hersek milli takımının kampında olan 31 yaşındaki yıldız futbolcunun ilk olarak Barcelona'ya eşyalarını toplamaya gideceği, ardından eşi ile birlikte Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Miralem Pjanic'i taşıyan uçak, yarın akşam (7 Eylül Salı) saat 20.30'da İstanbul'a iniş yapacak. Boşnak futbolcu özel uçakla İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş ile ilk idmanına Perşembe günü çıkacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay