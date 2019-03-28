Piyaz yemeği nasıl yapılır? | Piyaz tarifi Haşlanmış kuru fasulye ile yapılan piyaz yemeği, sofralarımızın vazgeçilmez mezelerinden biridir. Özellikle köftenin yanında servis edilen bir lezzet olan piyazı arzu ederseniz yumurtalı da yapabilirsiniz. Peki, piyaz yemeği nasıl yapılır? İşte piyaz tarifi...

Haşlanmış kuru fasulye ile yapılan piyaz yemeği, sofralarımızın vazgeçilmez mezelerinden biridir. Özellikle köftenin yanında servis edilen bir lezzet olan piyazı arzu ederseniz yumurtalı da yapabilirsiniz. Peki, piyaz yemeği nasıl yapılır? İşte piyaz tarifi... Piyaz yemeği nasıl yapılır? Malzemeler 1 su bardağı kuru fasulye 1 adet kuru soğan 2 dal taze soğan 1 adet domates 4 tutam maydanoz 1 adet limon Zeytinyağı Tuz Karabiber Kırmızı biber Sumak Hazırlanışı 1 su bardağı kuru fasulyeyi akşamdan ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp yumuşayana kadar haşlayın ve kenara alın. Kuru soğanı piyazlık doğrayın. Taze soğan ve maydanozları ince ince doğrayın. Domatesi de küp küp doğrayın. Soğan, maydanoz ve domatesleri derin bir kasede karıştırıp üzerine haşlanmış fasulyeleri ilave edin. Son olarak limon suyu, tuz ve baharatları ilave edip tüm malzemeyi güzelce harmanlayın. Piyazınız hazır. Arzu ederseniz sosunda sirke de kullanabilirsiniz. Tabağı yeşil biber ve siyah zeytinle süsleyebilirsiniz.

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