Piyasanın önündeki engeller kalkıyor

Suriye konusunda, ABD ile varılan anlaşma ile Türk lirası varlıklarının değerlenmesi önündeki en önemli bariyerlerden biri aşılırken, küresel risklerden oluşan engeller konusunda da iyimserlik arttı.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda elde ettiği başarı ile azalan jeopolitik risklerin yanı sıra küresel tarafta ticaret müzakereleri ve Brexit'e ilişkin artan iyimserlik, Türk lirası varlıkların değerlenme süreci önündeki bariyerlerin ortadan kalktığına işaret etti.

Barış Pınarı Harekatı'nın jeopolitik risk algısını, ABD'den gelen açıklamaların da tedirginlikleri artırması ile Türk lirası varlıkları üzerinde oluşan baskı haftanın son işlem gününe kadar etkili olmuştu.

Bu hafta 93.000 puan sınırına kadar gerilerek 4 ayın en düşük seviyesini gören BIST 100 endeksi, Türk lirası varlıkların üzerinde baskıya neden olan bariyerlerin ortadan kalkması ya da hafiflemesi ile yükselişe geçerek haftayı 98.415,34 puandan tamamladı.

ABD ile Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmaya varması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımların kaldırılacağını söylemesi ile Türk lirası diğer para birimleri karşısında değerlenirken, BIST 100 endeksi de hafta içinde gördüğü en düşük seviyeye göre yaklaşık 5383,42 puan yükseldi. Dolar/TL hafta içinde 5,94 sınırına kadar çıkmasının ardından düşüşe geçerek, yurt içi piyasalarda haftayı 5,7890 seviyesinden tamamladı.

Analistler, azalan jeopolitik risk algısının yanı sıra yurt dışında da piyasaların önündeki engellere ilişkin olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek, ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington'da devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve Brexit gelişmelerinin bu konuda öne çıkan başlıklar olduğunu bildirdi.

Brexit kördüğümünde riskler devam etse de çözüme yaklaşıldı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke liderinin, İngiltere ile AB arasında varılan yeni Brexit anlaşmasını onaylamasının ardından gözlerin İngiltere Parlamentosu'na çevrildiğini aktaran analistler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, parlamentoda yeterli desteği bulamama riskinin devam ettiğini ancak iyimserliğin arttığını söyledi.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, iktidara dışarıdan destek veren Demokratik Birlik Partisi (DUP) ve İskoç Ulusal Partisi (SNP), anlaşmaya oy vermeyeceklerini duyurdu.

650 sandalyeli Avam Kamarası'nda, son aylarda Muhafazakar Parti'deki ihraçlar ve istifalarla parlamenter sayısı 278'e kadar gerileyen Johnson hükümetinin, anlaşmayı geçirmek için bağımsız milletvekillerinin yanı sıra ya DUP'un 10 üyesi ya da muhalefet partilerinin bazı üyelerinin desteğini alması gerekiyor.

Bu gelişmelerle sterlin/dolar paritesinde iyimserliğin fiyatlandığı görülüyor. Bu hafta, 5 ayın en yüksek seviyesi olan 1,30'a kadar çıkan parite, 1,29 seviyesinde dengelendi.

Son veriler de ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artırdı

Çin'de 3'üncü çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın, yıllık yüzde 6 artış ile beklentilerin altında kalması ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Çin'e ilişkin 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'e düşürmesi, ABD ile yürüttüğü ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artırdı.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin artan endişelerin, Çin'in ticaret müzakerelerinde daha yapıcı olmasını sağlayabileceğine değinerek, küresel ekonomideki yavaşlama beklentilerinin ise, merkez bankalarının genişlemeci adımlarına devam edeceği öngörüleri ile dengelendiğini bildirdi.

Gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB), sonraki hafta ise ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası toplantıları takip edileceğini kaydeden analistler, Fed'in 29-30 Ekim'deki toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Analistler, Fed'in aylık 60 milyar dolarlık Hazine bonosu alımına da başladığını anımsatarak, temmuz ve eylül ayı toplantılarında 25 baz puanlık faiz indirimleri yapılarak politika faizinin yüzde 1,75-2,00 bandına çekildiğini söyledi.

TCMB'nin faiz indirimine devam etmesi bekleniyor

TCMB'nin 24 Ekim'de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. TCMB, temmuzda 425 baz puan ve eylülde 325 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 16,50'ye çekmişti.

Tahvil-bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi ise artan iyimserlikle haftanın son işlem gününde yüzde 14,3'e kadar geriledi.

Küresel piyasalarda, para politikalarındaki faiz indirimleri ve tahvil alımı adımlarının, mali politikalardaki gevşeme ile destekleneceği beklentilerinin artmaya devam ettiğini dile getiren analistler, bu öngörülerin, pay piyasalarının yükseliş trendindeki en önemli yakıtı olduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 105.800 seviyesinden başlayıp 93.000 seviyesinde sonlanan düşüş trendinin ardından oluşan pozitif iklimle, ilk etapta 101.000 ve 103.000 seviyelerinin, sonrasında da güçlü direnç konumuna gelen 106.000 seviyesinin gündeme gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Dolar/TL'de ise teknik açıdan kritik önemde olan 5,92 direncinin üzerinde kalıcı olunmamasıyla birlikte tekrar düşüş eğiliminin başladığını belirten analistler, geri çekilmenin 5,72 ve 5,67 desteklerine doğru devam edebileceğini tahmin etti.