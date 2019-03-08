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Piyasaları alt üst etti! Petrol fiyatlarını düşüren satış yapıldı

Norveç Maliye Bakanlığı, 1.03 trilyon dolar büyüklüğe sahip Norveç varlık fonunun, petrol ve doğalgaz şirketlerini yatırımlarından çıkaracağını açıkladı. Bunun ardından petrol ve enerji piyasalarında düşüş meydana geldi.

08 Mart 2019 Cuma 17:55
Piyasaları alt üst etti! Petrol fiyatlarını düşüren satış yapıldı

1.03 trilyon dolar büyüklüğe sahip Norveç varlık fonu petrol ve doğalgaz şirketlerini yatırımlarından çıkaracak. Açıklamanın ardından petrol ve enerji piyasalarında düşüş yaşandı.

Norveç Maliye Bakanlığı ülkenin trilyon dolarlık en büyük varlık fonunun petrol ve doğalgaz şirketlerinin hisselerini gösterge endeksinden ve yatırımlarından çıkaracağını açıkladı. Norveç bu kararın arkasında olası petrol fiyatlarındaki düşüşten kaçınmak olduğunu açıkladı.

Açıklamanın ardından Avrupa petrol ve doğalgaz endeksi sert şekilde geriledikten sonra yüzde 1.5 ekside bulunuyor. BP ve Shell gibi hisseler ise günün dip seviyesini gördü.

Sert düşüş yaşanmıştı

Ekim ayında 86 doların üzerine çıkarak son 4 yılın en yüksek seviyesini gören brent petrol, aralık sonunda 50 dolara kadar sert bir düşüş yaşamıştı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:55
  1. Norveç
  2. doğalgaz

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