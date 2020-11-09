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Ekonomi Piyasalarda ibre tersine döndü! Özgür Demirtaş'ın derdi ise bambaşka
Ekonomi

Piyasalarda ibre tersine döndü! Özgür Demirtaş'ın derdi ise bambaşka

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin bulduğu doğalgazı küçümseyen ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu kez faiz arttırılmasına bel bağladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 17:16:00 - 2020-11-09 17:27:42
Piyasalarda ibre tersine döndü! Özgür Demirtaş'ın derdi ise bambaşka

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası piyasalarda değişim yaşandı.

Altın, dolar ve euroda ibre tersine dönerken yaşanan durum ise bazı çevrelerin asıl karın ağrısını ortaya çıkardı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, piyasalardaki değişim gelişmesini adeta çarpıtarak "Bir dahaki toplatıda ciddi bir faiz arttırımı umuduyla TL değerleniyor. Bu umudu asla kırmayın" dedi.

Faizin yukarı yönde ilerlemesi için adeta yol gözleyen muhalif kanadın dertleri bir kez daha ortaya çıktı. Yıllarca faiz lobilerinin halkı sömürmesine neden olan faizin tekrar çıkmasını istiyorlar.

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