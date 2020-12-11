  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.342,58, en yüksek 1.371,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 466 bin 100 liraya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 18:31:48 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,34 puan artarak 1.370,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,06 puan ve yüzde 0,23 kayıpla 1.350,31 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.342,58, en yüksek 1.371,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 1.370,70 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,94, sanayi endeksi yüzde 2,09, hizmetler endeksi yüzde 0,51 ve teknoloji endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 22,85 puan ve yüzde 1,53 yükselişle 1.520,94 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62'si prim yaptı, 34'ü geriledi. Şişecam, Garanti Bankası, Petkim, Tüpraş ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.846,63 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.846,63 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 artışla 466 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,9293 lira, satışta 7,9611 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8444 lira, satışta 7,8758 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2124, sterlin/dolar paritesi 1,3223, dolar/yen paritesi de 103,85 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,21 azalışla 50,19 dolardan işlem görüyor.​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail’den tepki çeken savunma! 'Türkler geç kaldı'
Dünya

İsrail’den tepki çeken savunma! 'Türkler geç kaldı'

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat, Sivasspor'un Tel Aviv'de bekletilmesinin ardından skandal bir suçlamada bulundu.
Pelin Buzluk'un 2012 yılında Hasan Ali Topbaş güzellemesi yaptığı ortaya çıktı
Gündem

Pelin Buzluk'un 2012 yılında Hasan Ali Topbaş güzellemesi yaptığı ortaya çıktı

2011 yılında Hasan Ali Topbaş tarafından tacize uğradığını iddia eden yazar Pelin Buzluk'un, 2012 yılında yazdığı bir kitapta yazar Topbaş'ı..
Büyük indirim yolda! Borçlar siliniyor
Ekonomi

Büyük indirim yolda! Borçlar siliniyor

Milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıran yapılandırma, iş dünyasının üzerindeki yükü hafifletecek. Devlete olan borçlarını yapılandırıp peş..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay