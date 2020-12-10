Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,04 puan artarak 1.353,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,75 puan ve yüzde 0,35 kazanımla 1.355,07 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.346,52, en yüksek 1.366,78 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 yükselişle 1.353,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 0,56 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,76 puan ve yüzde 0,18 artışla 1.498,09 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaptı, 57'si geriledi. Garanti Bankası, Şişecam, Odaş Elektrik, Kardemir (D) ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.845,07 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.845,07 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 gerileyerek 465 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8444 lira, satışta 7,8578 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8149 lira, satışta 7,8462 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2146, sterlin/dolar paritesi 1,3308, dolar/yen paritesi de 104,25 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,20 kazançla 50,46 dolardan işlem görüyor.