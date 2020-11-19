  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.277,69, en yüksek 1.325,70 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 değer kazanarak tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:30:26 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,30 puan artarak 1.313,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,00 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.293,73 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.277,69, en yüksek 1.325,70 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 artışla 1.313,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,69, sanayi endeksi yüzde 0,54, hizmetler endeksi yüzde 0,31 ve teknoloji endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 23,68 puan ve yüzde 1,64 yükselişle 1.470,78 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 73'ü prim yaptı, 23'ü geriledi. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Kardemir (D), Akbank ve VakıfBank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.861,51 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.861,51 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6645 lira, satışta 7,6953 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7141 lira, satışta 7,7450 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,38'den, bileşik getirisi de yüzde 13,83'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1831, sterlin/dolar paritesi 1,3227, dolar/yen paritesi de 103,94 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,08 düşüşle 44,30 dolardan işlem görüyor.​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye alçak tehdit! Bir de tarih verdiler
Dünya

Türkiye'ye alçak tehdit! Bir de tarih verdiler

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin küstah bir yaptırım tehdidinde bulundu.

Bunun adı devlete meydan okumaktır! Öldürülen teröristin evine rezil ziyaret
Siyaset

Bunun adı devlete meydan okumaktır! Öldürülen teröristin evine rezil ziyaret

Terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olarak bilinen ve 10 Kasım günü düzenlenen operasyonla etkisiz hale ge..
Türkiye diğer bölgeler gibi oranın da istikrarını destekliyordu! İç savaşa mı gidiyorlar?

Türkiye diğer bölgeler gibi oranın da istikrarını destekliyordu! İç savaşa mı gidiyorlar?
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay