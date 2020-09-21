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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.085,73, en yüksek 1.115,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,24 değer kaybederek tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 470 bin 700 liraya düştü

Yeniakit Publisher
2020-09-21 18:20:30 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24,94 puan azalarak 1.087,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 0,08 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 1.112,04 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.085,73, en yüksek 1.115,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,24 azalışla 1.087,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,48, sanayi endeksi yüzde 2,16, hizmetler endeksi yüzde 1,16 ve teknoloji endeksi yüzde 1,86 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 26,81 puan ve yüzde 2,16 düşüşle 1.213,17 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 13'ü prim yaptı, 87'si geriledi. Şişecam, Kardemir (D), Trakya Cam, Garanti Bankası ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.898,34 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.898,34 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 azalarak 470 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,5667 lira, satışta 7,5970 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,5292 lira, satışta 7,5593 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,25'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,69'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,2790, dolar/yen paritesi de 104,65 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,30 azalışla 41,64 dolardan işlem görüyor.

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