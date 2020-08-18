  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.084,47, en yüksek 1.100,59 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,52 artışla 478 bin liraya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:27:14 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,26 puan artarak 1.092,46 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,54 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 1.087,75 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.084,47, en yüksek 1.100,59 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 1.092,46 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 0,40 ve hizmetler endeksi yüzde 0,41 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,87 puan ve yüzde 0,64 yükselişle 1.236,62 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58'i prim yaptı, 35'i geriledi. Garanti Bankası, Güneş Sigorta, ASELSAN, Kardemir (D) ve Emlak Katılım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.997,19 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.997,19 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,52 artışla 478 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3628 lira, satışta 7,3923 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3625 lira, satışta 7,3920 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,03'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,45'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1927, sterlin/dolar paritesi 1,3220, dolar/yen paritesi de 105,43 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,08 azalışla 45,66 dolardan işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülke suikastle sarsıldı! Bakan, namaz çıkışı öldürüldü
Dünya

O ülke suikastle sarsıldı! Bakan, namaz çıkışı öldürüldü

Somali, Tarım Bakanı Abdukadir Abukar'a yapılan suikastle sarsıldı. Bakan, uğradığı suikastte hayatını kaybetti.

Lübnan'dan OHAL kararı
Dünya

Lübnan'dan OHAL kararı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan büyük patlamanın ardından ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) bir ay uzatıldığı bildirildi. ..
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'tan olay sözler: Bu olursa Yunan donanması yok olur
Gündem

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'tan olay sözler: Bu olursa Yunan donanması yok olur

Emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk, Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışma çıkması halinde Yunan donanmasının yok olacağını söyledi...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı