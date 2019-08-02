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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 124'ü yükseldi, 221'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5950 liradan, avro 6,2110 liradan işlem görüyor

02 Ağustos 2019 Cuma 13:09
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,10 azalışla 100.782,09 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.118,16 puan değer kaybetti. Dün 101.900,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 392,20 puan ve yüzde 0,38 azalışla 101.508,05 puandan başladı. Endeks, en düşük 100.718,69 puanı, en yüksek 101.706,91 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,23, hizmetler endeksi yüzde 0,30, sanayi endeksi yüzde 1,22, teknoloji endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 124'ü yükseldi, 221'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Aselsan, VakıfBank ve Halkbank oldu.



- Altının onsu 1.436,93 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,57, bileşik getirisi yüzde 16,18 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1095, sterlin/dolar paritesi 1,2119, dolar/yen paritesi 106,93 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5800 liradan, avro 6,1650 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.436,93 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,23 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:09
  1. Piyasalarda gün ortası

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