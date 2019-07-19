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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 244'ü yükseldi, 96'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6450 liradan, avro 6,3500 liradan işlem görüyor

19 Temmuz 2019 Cuma 13:11
Piyasalarda gün ortası
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,87 artışla 102.445,37 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 879,12 puan değer kazandı. Dün 101.566,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 816,13 puan ve yüzde 0,80 artışla 102.382,38 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.951,76 puanı, en yüksek 102.881,92 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,73, teknoloji endeksi yüzde 0,79, sanayi endeksi yüzde 1,27, hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 244'ü yükseldi, 96'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, VakıfBank ve Ereğli Demir Çelik oldu.



- Altının onsu 1.440,31 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 16,82, bileşik getirisi yüzde 17,53 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1241, sterlin/dolar paritesi 1,2528, dolar/yen paritesi 107,61 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6450 liradan, avro 6,3500 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.440,31 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,16 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:11
  1. Piyasalarda gün ortası

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