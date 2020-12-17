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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükseldi, 36'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,7630 liradan, avro 9,5060 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-17 13:15:30 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 artışla 1.394,89 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,44 puan değer kazandı.

Dün 1.392,45 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,66 puan ve yüzde 0,77 kazançla 1.403,10 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.394,78, en yüksek 1.406,10 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,22, teknoloji endeksi yüzde 0,33, hizmetler endeksi yüzde 0,80 ve sanayi endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükseldi, 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Pegasus, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Şişecam oldu.


- Altının onsu 1.877,40 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2230, sterlin/dolar paritesi 1,3580 ve dolar/yen paritesi 103,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7630 liradan, avro 9,5060 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.877,40 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 51,4 dolardan işlem görüyor.

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