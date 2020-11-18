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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 84'ü yükseldi, 14'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,7160 liradan, avro 9,1720 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:22:08 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,52 yükselişle 1.278,91 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,18 puan değer kazandı.

Dün 1.259,72 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,33 puan ve yüzde 0,34 artarak 1.264,06 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.264,06 ve en yüksek 1.281,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,35, teknoloji endeksi yüzde 1,67, sanayi endeksi yüzde 1,15, hizmetler endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 84'ü yükseldi, 14'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Kardemir (D), Akbank ve Türk Hava Yolları oldu.


- Altının onsu 1.879,57 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1888, sterlin/dolar paritesi 1,3291 ve dolar/yen paritesi 103,85 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7160 liradan, avro 9,1720 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.879,57 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,72 artışla 44,31 dolardan işlem görüyor.

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