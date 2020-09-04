  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 72'si yükseldi, 21'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,4370 liradan, avro 8,8160 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:15:08 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 artışla 1.081,59 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,25 puan değer kazandı. Dün 1.076,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,36 puan ve yüzde 0,13 azalarak 1.074,98 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.072,80 ve en yüksek 1.084,88 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,63, sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,37 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 72'si yükseldi, 21'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, ASELSAN, Garanti Bankası, Petkim ve GSD Holding oldu.


- Altının onsu 1.939,36 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1854, sterlin/dolar paritesi 1,3299 ve dolar/yen paritesi 106,20 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4370 liradan, avro 8,8160 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.939,36 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,10 yükselişle 44,67 dolardan işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Acun’u yatağıma attım” diyen Hülya Avşar’ın arşivinden rezillik fışkırıyor
Gündem

“Acun’u yatağıma attım” diyen Hülya Avşar’ın arşivinden rezillik fışkırıyor

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye’deki kültür erozyonunun kullanışlı seküler aparatlarından Acun Ilıcalı ile kameralar önünde girdiği diyalogda “..
Yunanistan belasını arıyor! Türkiye'ye skandal tehdit: Ya kabul edecekler ya da...
Gündem

Yunanistan belasını arıyor! Türkiye'ye skandal tehdit: Ya kabul edecekler ya da...

Akdeniz’de Türkiye’yi provoke ederek gerilimi tırmandıran Yunanistan’dan boyunu aşan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunanistan Hükümet Sö..
NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu
Dünya

NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekaniz..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı