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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 24'ü yükseldi, 74'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,3510 liradan, avro 8,7590 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-31 13:19:22 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,09 azalışla 1.088,50 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,04 puan değer kaybetti. Cuma günü 1.100,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 1,24 puan ve yüzde 0,11 artarak 1.101,78 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.087,82 ve en yüksek 1.102,38 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,95, teknoloji endeksi yüzde 1,16, sanayi endeksi yüzde 0,43, hizmetler endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 24'ü yükseldi, 74'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Güneş Sigorta, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası ve ASELSAN oldu.


- Altının onsu 1.964,50 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1916, sterlin/dolar paritesi 1,3312 ve dolar/yen paritesi 105,91 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3510 liradan, avro 8,7590 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.964,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,37 yükselişle 46,55 dolardan işlem görüyor.

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