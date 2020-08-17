Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 1.083,65 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,18 puan değer kaybetti. Cuma günü 1.083,83 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 1,69 puan ve yüzde 0,16 artarak 1.085,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.077,29 ve en yüksek 1.090,16 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,34, teknoloji endeksi yüzde 0,96, sanayi endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 43'ü yükseldi, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kardemir (D), Garanti Bankası, Petkim ve Tüpraş oldu.







- Altının onsu 1.951,34 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1855, sterlin/dolar paritesi 1,3112 ve dolar/yen paritesi 106,37 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3880 liradan, avro 8,7580 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.951,34 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,63 düşüşle 45,01 dolardan işlem görüyor.

