Piyasalarda döviz trafiği hareketlendi!
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurları, haftanın dördüncü işlem gününde dalgalı bir seyir izleyerek yatırımcıların yakın takibine girdi. Perşembe günü itibarıyla doların ateşinin hafif yükseldiği gözlemlenirken, Avro ve Sterlin cephesinde yaşanan düşüşler dikkatlerden kaçmadı.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD doları 43,7620 43,7630 43,7690 43,7700
Avro 51,7890 51,7900 51,6050 51,6060
Sterlin 59,3650 59,3750 59,0510 59,0610
İsviçre frangı 56,7650 56,7750 56,6220 56,6320
ANKARA
ABD doları 43,7320 43,8120 43,7390 43,8190
Avro 51,7490 51,8290 51,5650 51,6450
Sterlin 59,3050 59,5150 58,9910 59,2010
