Piyasalarda döviz trafiği hareketlendi!

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurları, haftanın dördüncü işlem gününde dalgalı bir seyir izleyerek yatırımcıların yakın takibine girdi. Perşembe günü itibarıyla doların ateşinin hafif yükseldiği gözlemlenirken, Avro ve Sterlin cephesinde yaşanan düşüşler dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

                            ÇARŞAMBA                                    PERŞEMBE     

İSTANBUL        Alış                   Satış                    Alış              Satış

ABD doları       43,7620            43,7630            43,7690            43,7700

Avro                 51,7890          51,7900            51,6050            51,6060

Sterlin              59,3650            59,3750            59,0510            59,0610

İsviçre frangı   56,7650            56,7750            56,6220            56,6320

ANKARA           

ABD doları       43,7320            43,8120            43,7390            43,8190

Avro                  51,7490            51,8290            51,5650            51,6450

Sterlin               59,3050            59,5150            58,9910            59,2010

 

