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Piyasalara ÖTV ve KDV dopingi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerini yakından ilgilendiren 6 başlıkta 31 Aralık tarihine kadar KDV ve ÖTV indirimine gidildiğini açıkladı.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:45
Piyasalara ÖTV ve KDV dopingi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı’nda piyasaların beklediği müjdeyi verdi. 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidildiğini açıklayan Albayrak, bu indirimlerin 1 Kasım - 31 Aralık tarihi arasında uygulanacağını açıkladı.

Konuşmasında Vergi Denetim Kurulu’nun yeniden kurgulayacağını belirten Bakan Albayrak, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına destek veren firma sayısının da  2 bin 500’ü aştığını ifade etti.

Başta konut olmak üzere, otomotiv ve beyaz eşya sektörünün uzun zamandır talepte bulunduğu ÖTV ve KDV düzenlemesine de değinen Bakan Albayrak, “Altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini uygulamaya alıyoruz” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, düzenlemeyi şöyle özetledi:

-Beyaz eşya sektöründe ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indiriyoruz.

-Konut satışlarında KDV oranını yüzde 18’den 8’e indirim uygulamasına yıl sonuna kadar devam ediyoruz.

-Mobilya sektöründe KDV oranını yüzde 18’den 8’e indiriyoruz.

-Tapu harçlarının yüzde 4’ten 3’e indirilmesini yıl sonuna kadar devam ettiriyoruz.

-1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15’er puanlık indirime gidiyoruz.

-Ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 09:45
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı
  3. KDV
  4. ÖTV indirimi
  5. Vergi Denetim Kurulu
  6. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı

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