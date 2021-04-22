Piyasalar hareketlendi! Altın ve dolar için kritik uyarı geldi: O seviye sıkıntı oluşturur

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 476 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 472,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 479,1 liradan işlem görüyor.

Şu dakikalarda ise gram altın 476 lira, çeyrek altın 779 lira, Cumhuriyet altını da 3.108 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde altında 1.794 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, hafta başından bu yana veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle iç dinamiklerin öne çıktığını belirterek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü faiz kararı ve hareketlenecek veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

"Kısa vadede buna göre adım atmaları gerek"

Stratejist Rıdvan Baştürk, EkoTürk Tv'de altındaki son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Temel anlamda ons altın yükselişleri desteklenmiyor. Çünkü ABD ekonomisi çok güçlü. Sözlü yönlendirmeler de var. Powell özellikle bunu yapıyor. Bu da ABD faizlerini aşağı çekiyor. Burada da ons altının yükselişini gördük. Geçen hafta itibariyle 1760 kırılmasını vardı. Ben yukarı yönlü potansiyel olduğunu söyleyebilirim. Yatırımcıların 1760’ı kritik seviye olarak buna göre kısa vadede adım atmaları gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"8,50 ve üzeri hareketler sıkıntı oluşturur"

Dolar kuruna ilişkin de sosyal medya hesabından bilgi veren Baştürk, "Dolar kuru... Yukarı yönde riski vardır diye her gün uyarımızı verdik. Bu konuda içim rahat. 8.50 geçilmediği sürece TL üzerinde yeni bir baskı oluşmaz. 8.50 üzeri hareketler sıkıntı yaratır" ifadelerini kullandı.