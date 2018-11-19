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Piyasalar bugün Rus lider Putin'e odaklandı Türkiye'ye geliyor

Küresel finans Amerika-Çin ticaret savaşı, İngiltere'nin Brexit kararı sonrası yaşanan gelişmelere odaklanırken yurt için de Rus lider Putin'in Türkiye'ye gelişi etkili olacak.

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:16
Piyasalar bugün Rus lider Putin'e odaklandı Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"ne katılacağı ve Mabeyn Köşkü'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği haftanın ilk işlem gününde, dünya genelinde makroekonomik veri gündeminin zayıf olması nedeniyle piyasalarda iç dinamiklerin etkili olması bekleniyor. 

Geçen hafta piyasalarda Brexit ile ilgili gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları gündemi meşgul ederken, gelişmiş ülke pay piyasalarının genelinde haftalık bazda değer kayıpları görüldü.

Brexit konusunda İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşmaya varmasına karşın, İngiltere'de 4 bakanın istifa etmesi ve Başbakan Teresa May hakkında güvensizlik oylaması riskinin konuşulması bu konunun uzunca bir süre daha gündemi meşgul edeceğini gösterdi. Fed Başkanı Powell ise hafta içindeki açıklamasında "Gelecek yılki bütün toplantılar faiz artırma ihtimali açısından canlı olacak, buna şüphe yok." değerlendirmesinde bulunarak faiz artırım beklentilerini yükseltti.

ABD BORSASI DÜŞTÜ
Cuma günü ABD'de açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,49 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,22 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,15 geriledi. 

Avrupa tarafında ise avronun geçen hafta başında, Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen alımlarla hafta boyunca sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket etmesi dikkati çekti.

AVRUPA DEĞER KAYBETTİ
Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan Avro Bölgesi enflasyonunun ekimde beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 2,2'ye yükselmesi sonrasında Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,11, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. 

Yurt içinde, geçen hafta dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,84 değer kazanarak haftayı 93.616 puandan tamamladı. Türk lirası da döviz kurlarına karşı güçlenme eğilimini geçen hafta boyunca devam ettirdi. Dolar/TL haftalık bazda yüzde 2,7 gerilerken, Brexit endişeleri ile sterlin/TL'nin değer kaybı yüzde 4'e yaklaştı. 

Analistler, bu haftanın son iki işlem gününde ABD pay piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olacağını, Avrupa tarafında ise perşembe günü Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ve cuma günü açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti. 

Yurt içinde Putin'in ziyareti ve yetkililerden gelecek açıklamaların gündemin odağına yerleştiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 94.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi. 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 10:16
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