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Ekonomi Piyasalar bu haberi bekliyordu! FED'in kararı sonrası altında ilk tepki..
Ekonomi

Piyasalar bu haberi bekliyordu! FED'in kararı sonrası altında ilk tepki..

Piyasaların gözü FED'in alacağı bu kritik karardaydı. FED, kasım ayında varlık alımı azaltımına başlayacağını duyurdu. FED'in kararı öncesi 3 haftanın en düşük seviyesini gören altın fiyatları, sonrasında sınırlı olarak fiyatlar aşağı çekildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 08:59:00 -
Piyasalar bu haberi bekliyordu! FED'in kararı sonrası altında ilk tepki..

ABD Merkez Bankasının (FED) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) kasım toplantısı sonuçlandı. Küresel piyasalar açısından toplantının en kritik gündem maddeleri, varlık alımı azaltımı (tapering) ile ilgili kesinti kararı çıkıp çıkmayacağı ve takvimin netleşmesi konularıydı.

FED kritik kararı duyurdu

FED, varlık alımlarını kasım ayından itibaren yavaşlatmaya başlayacağını duyururken; varlık alım hızını aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldığını açıkladı. FED ayrıca, aralık ayında varlık alımı azaltma hızı artıracağı mesajını verdi.

Aralık ayında 60 milyar dolar tutarında hazine kağıdı ve 30 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alacak.

Piyasalar ne tepki verdi?

Fed’in kritik mesajları öncesi 1758 dolar seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini gören altının ons fiyatı, sonrasında sınırlı aşağı hareket etti. Fed öncesi 1765 dolar seviyesinde bulunan Ons Altın, sonrasında 1761 dolar seviyesine kadar gerilerken; saat 21.44 itibarıyla 1767 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Dolar endeksi, Fed'in açıklamaları sonrası önce aşağı hareket ederken, sonrasında yönünü yukarı çevirdi ve karar öncesi seviyelerine döndü. Dolar endeksi şu dakikalarda ise 94,07 seviyelerinde hareket ediyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri de, yükselişe geçerek 1,60 seviyesine kadar tırmandı.

Euro/dolar paritesi Fed öncesi 1,1583 seviyesinde bulunurken, sonrasında 1,1576 ile 1,1609 arasında dalgalandı.

DolarTL ise, 9,67 TL seviyesinde bulunurken; Fed sonrası yatay hareket ederek şu sıralarda 9,64 TL seviyesinde işlem görüyor.

Powell kasım toplantısını işaret etmişti

Altının gram fiyatı Fed öncesi 549 TL'de bulunurken; sonrasında 547 TL ile 551 TL arasında dalgalandı. Gram Altın şu dakikalarda ise 549 TL seviyesinde bulunuyor.

Fed Başkanı Powell, eylül ayında gerçekleşen toplantıda tapering’in zamanlamasıyla ilgili kasım ayı toplantısını işaret etmiş ve varlık alımlarının 2022 yılı ortasına kadar sonlandırılacağı açıklamasında bulunmuştu. Fed, Covid-19 pandemisinin başından bu yana her ay 120 milyar dolarlık tahvil alımı gerçekleştiriyordu.

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