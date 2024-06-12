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Ekonomi Piyasalar altüst oldu! Sömürgeci Fransa'da seçim depremi
Ekonomi

Piyasalar altüst oldu! Sömürgeci Fransa'da seçim depremi

Yeniakit Publisher
2024-06-12 14:31:01 - 2024-06-12 14:31:00
Piyasalar altüst oldu! Sömürgeci Fransa'da seçim depremi

Sömürgeci Fransa'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından piyasalarda dalgalanma devam ediyor. CAC 40 endeksi, seçim sonrası ilk işlem gününde %2,4 düşüşle başladı ve bugün sınırlı bir toparlanma yaşandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı. Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi yüzde 31,50’lik oranla ilk sırayı aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans ise yüzde 15,2'lik oranla ikinci oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi son bir ayda 388 puan düşerek yüzde 4,7 değer kaybetti. Endeks seçim sonuçlarının ardından sert düşüş gösterdi. Endekste bugün bir toparlanma görüldü. Güne yüzde 0,46 yükselişle başlayan endeks 7.825 euroya yükseldi. Ülkede 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,33 ile yılın zirvesine çıktı.

Endeks, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk işlem gününe güçlü bir satışla başlamıştı. Güne yüzde 2,4 düşüşle başlayan endeks 7.820 euroya geriledi. Bu düşüş Temmuz 2023'ten beri en büyük düşüş oldu. Piyasa gelişmeleri yakından takip ediyor.

Fransa'da seçimler genellikle her 5 yılda bir, yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra yapılır. Normal şartlar altında bir sonraki seçimlerin 2027 yılının ortalarında yapılması gerekiyordu.

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