Piyasalar altüst olacak! Bitcoin kurucusunun kimliğini deşifre etti

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın CEO'sundan, Bitcoin'i kuran ismin kimliği ile ilgili çok kuvvetli bir iddia geldi.

Dünyadaki ilk kripto para olan Bitcoin kurucusu kim? Yıllardır gizemini korumaya devam eden bu sorunun ne zaman açıklığa kavuşacağı merak ediliyor. Bazı kaynaklar kurucunun Satoshi Nakamoto olduğunu söylese de diğerleri bu iddiayı yalanlıyor. Kurucunun kimliğini merak edenleri sevindirecek bir gelişme dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘ın CEO‘su Changpeng Zhao‘dan geldi. Zhao resmi Twitter hesabında o ismi paylaştı.

Kurucunun kimliğini resmen açıkladı

Kendi kripto parası da olan dünyanın en büyük sanal para borsası Binance’ın CEO‘su Changpeng Zhao aldığı bir duyum üzerine, Bitcoin kurucusu olduğu iddia edilen Satoshi‘nin Michael Saylor olduğunu aktardı. MİT Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunu olan Saylor, şu anda Micro Strategy isimli bir yatırım şirketinin kurucu ortağı ve başkanı görevini yürütüyor.

Konuyla ilgili somut bir kanıt paylaşmayan Zhao, tweetinde bu iddianın doğru olmayabileceğini de belirtti. Michael Saylor ise CEO‘ya cevap olarak “We are all Satoshi” (Hepimiz Satoshi’yiz) yanıtıyla karşılık verdi. İkili arasındaki diyaloğun ardından Bitcoin’in değerinde ufak da olsa bir artış gözlemlendi.

Bitcoin'in değerini arttırmak için bu adım atıldı

Elon Musk‘ın ardı arkası kesilmeyen tweetleri sebebiyle ciddi bir düşüş yaşayan Bitcoin piyasası son zamanlarda durgunluk geçiriyor. Dünya Bankası’nın El Salvador ile ilgili verdiği kararlar ve Çin Halk Bankası‘nın son açıklamalarından sonra kripto para borsaları büyük darbe almıştı. Hatta geçtiğimiz saatlerde Avrupa Merkez Bankası kendi bünyesi altında Dijital Euro çıkaracağını duyurdu.

Zhao‘nun dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’in CEO‘su, Saylor‘un ise ünlü yatırım şirketinin başkanı olduğunu göz önünde bulundursak, tweetlerin neden atıldığını kolayca tahmin edebiliriz. İkilinin bu noktadaki amaçlarının durgunlaşan piyasayı canlandırmak olma ihtimali çok yüksek. Zira Bitcoin şu anda en dominant kripto para ünvanını koruyor ve fiyatlarındaki dalgalanmalar tüm piyasayı ve diğer alternatif coin’leri derinden etkiliyor.