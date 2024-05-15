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Ekonomi Piyasada 50 TL’ye satılan şeftaliler böyle çöpe atıldı! İktidarı zora sokmak için bakın neler yapılıyor?
Ekonomi

Piyasada 50 TL’ye satılan şeftaliler böyle çöpe atıldı! İktidarı zora sokmak için bakın neler yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2024-05-15 12:29:00 - 2024-05-15 12:30:41

Nerede çekildiği belli olmayan bir videoda şeftalilerin çöpe atılması vatandaşların tepkisine yol açtı. Manavlarda kilosu 50 liraya satılan şeftalilerin çöpe dökülmesi kafaları karıştırdı.

Sosyal medyada yayılan ve vatandaşlar tarafından tepki gören şeftalilerin çöpe dökülme görüntüleri akılları karıştırdı. Her seçim öncesi uygulanan senaryo şu an neden tekrar gündeme sokuldu? Piyasadan patates ve soğanı bu şekilde çekerek fiyatların artırılmasının seçimlerde ne kadar etkili olduğunu görmüştük. Şimdi aynı senaryo tekrar işleme konuldu.

Bu duruma isyan eden vatandaşlar haklı olarak böyle isyan etti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yorumlar

diyarbakırlı

Kahrolsun Gıda Kartel Lobileri.

Yusuf

Kabahat devleti yönetenler dedir Bu fiyat artırmak için sebze ve meyveyi çöpe atanlara hapis cezası getir bak bakalım bi daha alabiliyorlar mı
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