Piyasada 50 TL’ye satılan şeftaliler böyle çöpe atıldı! İktidarı zora sokmak için bakın neler yapılıyor?

Sosyal medyada yayılan ve vatandaşlar tarafından tepki gören şeftalilerin çöpe dökülme görüntüleri akılları karıştırdı. Her seçim öncesi uygulanan senaryo şu an neden tekrar gündeme sokuldu? Piyasadan patates ve soğanı bu şekilde çekerek fiyatların artırılmasının seçimlerde ne kadar etkili olduğunu görmüştük. Şimdi aynı senaryo tekrar işleme konuldu.

Bu duruma isyan eden vatandaşlar haklı olarak böyle isyan etti.



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