Piyasa markalarına örnek oluyor

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Günde 600 ton süt işleyen ve Türkiye’nin en büyük peynir üreticisinden biri olan Kaanlar, teknolojik alt yapısı ve zengin ürün gamıyla tüketicilerin uygun fiyatla sağlıklı beslenmesi için gayret gösteriyor.

2001 yılında bayiliklerini kapatarak aracıları kaldırıp, fabrikadan satış noktalarına yönlendirme yaparak tüketicilere ulaşan Kaanlar, artan maliyetlere rağmen damak tadını bozmadan üretim yapıyor.

Ham maddesi çiğ süt

İstanbul, Samsun ve Trabzon’da bölge müdürlükleri olan aile şirketinin yöneticilerinden Muharrem Kaan, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, "Kaliteden ödün vermiyoruz. Kaşar peynirini de beyaz peyniri de çiğ sütten yapıyoruz. Bizim hedeflediğimiz bir damak tadı var. Tüketicimiz bir ürünümüzü ne zaman satın alsa o damak tadını hissetmeli. Kaanlar’ın konumlandığı bir seviye var. Kaanlar piyasa markalarının bir tık üzerindedir. Çünkü kalitesini bozmaz. O kaliteyi hedeflemek istiyorsan doğru bir proses kurmak gerekiyor. Türkiye’de otomasyonla beyaz peynir üretiyoruz. Dünyanın en büyük beyaz peynir üretim hattına sahibiz. Robotik sistemle el değmeden üretim yapıyoruz" dedi.

Firmaların taleplerinde tonaç büyüdükçe ve ödeme vadeleri kısaldıkça daha bereketli işler yaptıklarına dikkat çeken Kaan, "Malını kıymetini bilen firmalarla çalışıyoruz. Bu firmalar hem ürünün değerini bilerek tüketicisine ulaştırıyor hem de vadesi gelince ödemesini yapıyor" diye konuştu.

Helal ve sağlıklı ürün

Helal konusunda sadece et ürünlerinin dikkate alınmasının yeterli olmadığını vurgulayan Kaan, "Süt ürünleri için de bu konu gündemde tutulmalı. Ürünler helal standartları dikkate alarak üretilmeli. Bu konu ürünlerin insan sağlığına zararsız olması açısından da önemli" dedi.

Kaan, ayrıca MÜSİAD Genel Başkanı olan ağabeyi Abdurrahman Kaan’ın da şirketin bugünlere gelmesinde büyük rol oynadığını dile getirdi.

Dişi hayvanlar Trakya'da dursun

Üretimden önce işin temelinin hayvancılığa dayandığını kaydeden Kaan, “Biz, yemini taşıyarak hayvanları besliyoruz. Hayvanı doyduğu yerde beslemiyoruz. 50 hayvan ve altında işletmecilik yapanlar ise verimsiz iş yapıyor. Bu işletmelerin sahipleri hayvanının yemini farklı noktalardan temin ediyor. Bizim süt üretim maliyetimizin yüksekliği de bundan kaynaklanıyor. Maliyetlerin yükselmemesini gerektirecek bir ortama sahip değiliz. Trakya’da hayvan hastalıklarından arındırılmış bölge olduğu için maliyetler de yüksek olmakta. Anadolu’dan Trakya’ya hastalıklı hayvanın girmesi yasak. Buradan bir dişi hayvanı alıp Anadolu’ya götürebiliyor. Böyle olursa bölgede hayvancılık sekteye uğrar. Halbuki dişi çıkışı yasaklanarak bölgedeki hayvancılık korunmalı” uyarısında bulundu.

Enflasyonla mücadeleye tam destek

Geçmişten bugüne üretim ekonomisi esasıyla büyümeyi, yerli ve milli üretimi kendilerine şiar edinen Kaanlar, enflasyonla topyekün mücadele kapsamında kaliteyi bozmadan tüketicinin ihtiyacı olan ürünleri uygun fiyattan vermeye devam ediyor. İş dünyasının önde gelen temsilcilerinden Kaan Ailesi’nin şirketi olarak, enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin aldığı kararlara destek veren Kaanlar’ın ortaya koyduğu gayret ise tüm şirketlere örnek oldu.