Piyasa dengeleri bir anda değişebilir! Altın fiyatlarını yükseltecekler

luslararası piyasalarda spot altın fiyatın 1.725-1.745 dolar/ons aralığındaki sıkışmasını devam ettiriyor. Avrupa’da artan korona virüs vakalarının ekonomik toparlanmanın hızı konusunda yarattığı endişeler altına talep getirse de, ABD Doları’nın güçlenmesi yukarı hareketi sınırlayıcı etki yapıyor. Uzmanlar ons altının kısa vadede 1.720-1.750 dolar bandında hareket etmeye devam edeceğini düşünüyor. Uzun vadede ise görüşler ayrışmaya başladı. Bazı uzmanlar altının baskı altında kalmaya devam edeceğini savunurken, bazıları enflasyonist ortamın altını yukarı yönlü destekleyeceğini söylüyor.

Uluslararası piyasalarda riskten kaçırma altın yerine dolara destek sağlayınca, sarı metal 1.745 dolar ila 1.725 dolarda takılıp kaldı. Bu seviyelerin gerisine çekilmesi halinde 1.720 dolara düşmesi ve hatta ek kayıplar yaşaması beklenebileceği uyarıları yapılıyor. Ne aşağı ne de yukarı belirgin bir hareket yapamayan altın, kısa vadeli fiyat beklentilerinin alt sınırında geziyor. Uzmanlara göre 1.765 dolara erişmeye başarırsa, 1.780 dolar denemesi yapabilir.

Deutsche'den tahmin

2020’deki rekor seviyesinin yüzde 15 altına gerileyen değerli maden için Deutsche Bank’taki stratejistler ciddi bir toparlanma beklemiyor. Nominal faizdeki artışın, reel getiride yarattığı değişim altına desteğin azalmasına neden oluyor. “Daha güçlü bir ABD Doları ve 2020’deki sert gerileme sonrasında reel getirilerde görülen artış, altından yana esen rüzgarları dindirdi. Azalan bireysel ve spekülatif yatırımcı pozisyonlarının gösterdiği gibi, yatırımcıların altına olan iştahı zayıfladı” değerlendirmesinde bulunan banka, “Beklenmedik gelişmeler veya enflasyon beklentilerinde artış geçici bir destek sağlayabilirse de 12 aylık fiyat tahminimizi aşağı revize ettik” açıklaması yaptı. Banka bu yıl 1.500 dolara kadar gerileyebileceğini öngördüğü altın fiyatlarının, Mart 2022’de 1.850 dolar civarından alıcı bulacağı tahmininde bulunuyor.

Uzmanlarına göre, küresel görünüme kıyasla ABD’de işlerin daha olumlu görünmesi, aşı uygulamasının iyi gidiyor olması dolara destek oluyor. Euro/dolar paritesi önceki gün aylar sonra ilk kez 1.18 seviyesinin altına geriledi. ABD ekonomisinde yükseliş eğilimi nedeniyle bazıları 2022 ve 2023’te faiz hadlerinin yükselebileceğini konuşmaya başladı. Doların güçlenmeye devam etmesi, değerli metaller için iyi bin haber değil. Tahvil faizinin bir nebze gevşemesinden nemalanmak isteyen altın, dolar yüzünden kötü geçen kışı bir türlü atlatamıyor.

Enflasyonist ortam altın için pozitif

Uzun vadede altın için iyimserliğini koruyan uzmanlara göre enflasyonist ortam sarı metal için pozitif. Merkez bankalarının benimsediği ‘kriz modundan’ çıkışın kolay ve hızlı bir çıkış yolu olmadığını belirten değerli metal analiz ve işlem şirketi Degussa’nın raporunda, merkez bankalarının para arzından kaynaklanan enflasyon ortamının altın için güçlü bir fiyat desteği sunacağını belirtiyor. Kuruluşa göre altın fiyatları bu yıl içinde 2.200 dolar/ons seviyesinin üzerini gördükten sonra yılı 2.046 dolar civarından kapatacak. Artan enflasyonist baskılar ve Fed’in destekleyici politikaları sürdüreceğini belirtmesiyle birlikte, finans kuruluşu ANZ’nin stratejistleri, altında yükseliş için elverişli bir ortam oluşacağını savunuyor. Altına fiziki talebin de canlanmakta olduğunu belirten ANZ, Hindistan ithalatlarının yeniden rayına oturmasının fiziksel talepte canlanma işareti olarak görüyor.