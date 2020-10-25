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Aktüel Piyanist Anjelika Akbar Antalya'da sahne aldı
Aktüel

Piyanist Anjelika Akbar Antalya'da sahne aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 13:06:06 -
Piyanist Anjelika Akbar Antalya'da sahne aldı

ANTALYA (AA) - Piyanist Anjelika Akbar, Antalya'da konser verdi.

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin açılışının ikinci yılı dolayısıyla gerçekleştirilen kutlama programında Akbar, Murat Öneş'in sanat yönetmenliğini yaptığı "FilMusiConcert" projesiyle sahne aldı.

Sanatçı konserinde Steven Spielberg, Charlie Chaplin, Yavuz Turgul, Atıf Yılmaz, Zeki Demirkubuz, Semih Kaplanoğlu gibi yönetmenlerin filmlerinden unutulmaz sahnelere piyanosuyla eşlik etti.

Film müziklerini yeniden yorumlayan piyanist, videografik çalışmayla eş zamanlı gerçekleşen konserin sonunda dinleyicilerden alkış aldı.

Antalya'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Akbar, "Antalya'yı çok seviyorum. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin ikinci yılı kutlu olsun. Bol bol sanat dolu, güzellikler dolu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, program sonunda Akbar'a çiçek hediye etti.

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