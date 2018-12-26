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Piyango vurdu hayatları karardı

Rabbimizin haram kıldığı piyango çekilişi neticesinde hak etmediği parayı kazanan haramzedelerin kimisinin aile birliği bozuldu, kimisinin işi gücü tersyüz oldu, kimisi de intihar etti. Haram paranın hayır getirmeyeceği; ibretlik hayat hikayeleri ile bir kez daha gözler önüne serildi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:13

Anadolu kültürüyle yoğrulmuş topraklarımızdaki şeytani tuzaklardan olan Milli Piyango rezaletine yönelik kuyruklar almış başını giderken, geçmiş yıllarda büyük ikramiyeyi kazanan sözde talihlilerin pek çoğu bugün sefalet içinde yaşıyor.

Ne para ne aile kaldı

2012’de Milli Piyango çekilişinden, 10 milyon TL kazanan 74 yaşındaki Yusuf Akoğlu’nun yüzü bir türlü gülmedi. İlk önce 6 milyon TL verdiği oğulları tarafından terk edilen Akoğlu, sonra da 7 ay önce evlendiği eşinden ayrıldı.

Milli Piyango’nun 2005 yılındaki çekilişinde, 9 çocuk babası ve işsiz olan Ahmet Bayram’a büyük ikramiye isabet etti. 1 milyon 250 bin TL kazanarak zengin olan Bayram, önce eşini boşadı. Sonrasında gece kulüplerine gitmeye başlayan Bayram, tüm parasını kumarda yedikten sonra evinin banyosunda intihar etmiş vaziyette bulundu.

Başladığı yere döndü

Ordu’da 2003’te 844 milyar lira kazanan çaycı Hayri Kaya, kazandığı parayı tüketince yeniden çaycılık yapmaya başladı. Kaya, sürekli şans oyunları oynadığını, 2003 yılında şanslı 6 numarayı bilerek büyük ikramiyeyi kazandığını belirterek, kazandığı paranın kendisine şans değil adeta uğursuzluk getirdiğini ifade etti. 1998’in piyango talihlisi Semra Kozan haram paradan hayır gelmediğini gördü. Kozan’ın 18 yıllık yuvası dağıldı. Aldığı yazlık yıkıldı. Lüks arabasıyla kaza yapan oğlu ölümden döndü.

1995’in talihlisi Ayhan Yalçınkaya devlet memuruydu. Büyük ikramiyenin sahibi olunca memuriyetten istifa etti ve ticarete atıldı. İkramiyeyi kazandıktan sonra tanıdıkları borç için kapısına yığıldı. Psikolojisi bozuldu ve bir yıl dışarı çıkamadı. Nihayetinde nakit parası bitti. Hasta oldu; doktora gidemedi. Yalçınkaya bir röportajında, “Eskiden daha güzel bir hayatım vardı. Memurluğa dönmek istiyorum” demişti.

İşportacı Hasan Özcan da 1993’te piyangodan büyük ikramiye kazandı. Parayı faize yatırıp evlendi. Para hızla tükendi, son 11 milyarıyla da İmarzede oldu. Özcan şimdi asgari ücretle tornacılık yapıyor.

Milli Piyango’nun 1990 yılbaşı çekilişinde 1 milyar 250 milyon lira kazanan Adanalı Cem Postacı, paranın kendisine aradığı huzuru vermediğini söyledi. 1996’da oğlunu trafik kazasında kaybeden Postacı, “Talih kuşu bize huzur değil, felaket getirdi” dedi. Turhal’da yaşayan 3 çocuk babası Nusrettin Çınar’a ise Milli Piyango’dan 6 milyar lira çıktı. 1995 yılında iflas etti. Çınar, “70 milyon kişinin aldığı biletlerden bir iki kişi yararlanırsa böyle olur. Hepsinin âhı var üstünde, hayrı olmaz” dedi.

Milli Piyango’dan 1982 ve 1984 yıllarında 2 kere büyük ikramiye kazanan “piyango tiryakisiMustafa Savgan da, paranın mutluluk getirmediği “talihli”lerden. Piyangodan kazandığı paranın çoğunu, “belki daha çok kazanırım” diye yine biletlere yatıran Savgan, şu anda iki büyük ikramiye kazanmış bir ayakkabı boyacısı olarak hayatını sürdürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:13
  1. Ordu
  2. Anadolu kültürüy
  3. Milli Piyango
  4. Milli Piyango çekilişi
  5. Yusuf Akoğlu
  6. kumar
  7. Hayri Kaya
  8. şans oyunları
  9. Semra Kozan
  10. haram para
  11. Ayhan Yalçınkaya
  12. Hasan Özcan
  13. Adanalı Cem Postacı
  14. Nusrettin Çınar
  15. Talih kuşu
  16. Mustafa Savgan

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