Piyalepaşaspor'un UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
İSTANBUL (AA) - Türkiye'yi UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Piyalepaşaspor'un ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Piyalepaşaspor eleme turunda Almanya'nın Hohenstein-Ernstthal ekibiyle eşleşti.
Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede Piyalepaşaspor, rakibiyle 24-29 Kasım tarihlerinde deplasmanda karşılaşacak.
Turu geçen takım son 32 turunda mücadele etmeye hak kazanacak.