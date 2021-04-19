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Yerel Pitbull sahibinin köpeklerine el kondu
Yerel

Pitbull sahibinin köpeklerine el kondu

Malatya bir şahsın evinde pitbull cinsi köpek olduğu bilgisi alan jandarma düzenlediği baskında, iki adet pitbulla el koydu. Şahsa da para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 12:58:00 -
Pitbull sahibinin köpeklerine el kondu

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde jandarmaya Konak (Yukarı Banazı) Bahçebaşı Mahallesi’nde bir vatandaşın pitbull cinsi köpek beslediği şikayeti geldi.

M.P. isimli şahsın evine yapılan baskında, yetiştirilmesi ve sahiplenilmesi yasak 2 adet pitbull bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince gerekli işlemler yapılıp köpeklere el konulurken, hayvanların sahibi hakkında da işlem yapıldı.

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