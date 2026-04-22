'Pitbull' davasında yeni gelişme: Annesi hakkında suç duyurusu!

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatma Tuğçe Özbek Erol ile taraf avukatları ve müşteki baba Adem Öztürk katıldı. Hakim, kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından tutuklu sanığa söz verdi. Erol, yaşanan talihsiz olay nedeniyle üzüntü duyduğunu, olay sırasında evde bulunmadığını, annesinin araması üzerine durumu öğrendiğini iddia etti.

"Ben köpeğimi eğittim, hep ağızlıkla gezdiriyorum"

Duruşmada söz alan sanık Erol, "Ben sadece köpeğimin patisiyle yaraladığını biliyorum. Karşı taraf marketten geliyor, çocukların elinde poşet ya da oyuncak olduğu için böyle tepki vermiş olabilir. Ben köpeğimi eğittim, hep ağızlıkla gezdiriyorum. Hiçbir zaman cezai yaptırım uygulanmadı" dedi.

Annesinin olayın yaşandığı esnada köpeği içeriye almak için çabaladığını iddia eden sanık, "Bu olay sebebiyle yaşadığım üzüntü, tutukluluk süreme üzülmemin önüne geçti. Beni affetmeseler bile çocuklar ve ailesi için ömrüm boyunca her şeyi yapmaya razıyım. Ailemin geçimini de ben sağlıyorum" ifadelerini kullandı.

"Köpek, daha küçük olan diğer çocuğumu yaralamıştır"

Baba Adem Öztürk ise olay esnasında otoparkta bulunduğunu, pazardan geldikten sonra çocuklarını eşiyle birlikte yukarı gönderdiğini, bu sırada kapı arasından köpeğin aniden dışarı çıkarak çocuklarına saldırdığını söyledi. Öztürk, "Kızım geri çekilince köpek, daha küçük olan diğer çocuğumu yaralamıştır. Zaten küçük çocuğum konuşmayı bilmeyen yaştadır. Çocuğu köpeğin elinden almak için sanığın annesi de, benim eşim de uğraşmışlar. Çocuğun yaralanma şekli dosyadaki fotoğraflar ve raporlardan bellidir. Söz dinleyen bir köpek olsaydı o kadar uğraşmazlardı" diye konuştu.

Sanık, müşteki ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın annesi Ayşe Ö. hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve yürütülecek soruşturma sonucunda iddianame düzenlenmesi halinde dosyaların birleştirilip birleştirilmeyeceğinin değerlendirilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, bir sonraki duruşmayı 11 Mayıs’a erteledi.