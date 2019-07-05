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Pitaya nedir? Tropik ejderha meyvesinin faydaları

Ülkemizde yavaşça tanınan renkli bir meyve: Pitaya. İçi pembe ya da beyaz renkli, kivi gibi çekirdeklere sahip sulu bir meyve..

05 Temmuz 2019 Cuma 08:01
Pitaya nedir? Tropik ejderha meyvesinin faydaları

Türkiye'de de yetiştirilmeye başlanan pitaya, ejder meyvesi olarak da biliniyor. Ana vatanı Meksikadır. Başta gözler olmak üzere, vücuttaki organları koruyan pitaya meyvesi, yüksek C vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum içermektedir.

Kemik ve dişler üzerindeki hasarları onarma özelliğine sahiptir.

Çok güçlü bir antioksidan ve antiseptiktir.

Deriye nem kazandırır ve besler.

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Diyabet hastalarının da faydalanabileceği, şekeri dengeleyen bir yapısı vardır.

C vitamini açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemine etki eder.

Az kalorili, düşük şeker oranlı ve lifli olma özelliği sayesinde zayıflamak isteyenlere yardımcı oluyor.

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Bolca likopen içeriği sayesinde kalp ve damarları koruyor. 

Vücuda serbest radikallerin girmesini engelleyen bir yapıya sahip.

İçecek olarak da tüketilen pitaya, aynı zamanda cilde direkt olarak da uygulanabiliyor. Etkilerini iki farklı yöntemle de görmeniz mümkün.

Şimdilerde fiyatı 15 - 45 lira arasında değişiyor. Ülkemizde Mersin ve çevresinde yetiştirilen pitaya, çoğaldığı zaman yemek dileğiyle...

 

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 08:01
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