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Likopen nedir ne işe yarar ? Hangi besinlerde bulunur?

Aslında yediğimiz birçok gıdanın içerisinde doğal olarak bulunan likopenin faydalarını biliyor musunuz?

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:42
Likopen nedir ne işe yarar ? Hangi besinlerde bulunur?

Likopen, sebze ve meyvelerin içerisinde bulunan, kırmızı rengini veren, doğal bir pigmenttir. Vücudumuzda bulunur fakat üretmediği için, dışarıdan alınması gereken bir maddedir.

Domates başta olmak üzere, tropikal meyveler, karpuz ve kırmızı greyfurt gibi meyve ve sebzeler de likopen kaynaklarındandır. Özellikle bu besinler işlendiklerinde likopen artmaktadır. Örneğin ketçap ve salça gibi..

Likopenin faydaları

  • Antioksidan kaynağıdır.
  • Kanserli hücrelerin vücuda girmesini engeller.
  • Kalp ve damar sağlığını korur.
  • Kolesterolün oksidasyonunu dengeler.
  • Astım riskini azaltır.
  • Oksijenin daha iyi işlenmesini sağlar.
  • Cilde parlaklık ve canlılık verir.

Likopen, ısıtıldıkça kendine hacim kazandıran bir besindir. Isıl işlem gören likopen, artış gösterir. 100 gr domateste; 3 gr likopen bulunurken, aynı miktardaki salçada 85 gr likopen bulunmaktadır. 

Likopen hangi gıdalarda bulunur?

likopen nedir - hangi besinlerde bulunur

  • Domates
  • Domates salçası
  • Domates sosu ve püresi
  • Kırmızı guava
  • Cennet hurması
  • Papaya
  • Ketçap
  • Pembe greyfurt
  • Karpuz
  • Kuşburnu
  • Çilek 
  • Kırmızı biber
  • Nar
  • Kiraz

 

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:39
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