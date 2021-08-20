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Gündem Pistteki çatlama nedeniyle o ilimizdeki havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı
Gündem

Pistteki çatlama nedeniyle o ilimizdeki havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı

Trabzon Havalimanı, pistteki çatlama nedeniyle uçuş trafiğine kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 21:59:00 - 2021-08-20 22:04:54
Pistteki çatlama nedeniyle o ilimizdeki havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Havalimanı'nın yeni yapılan pistinde akşam saatlerinde çatlak olduğu tespit edildi. Çatlama nedeniyle havalimanı uçuş trafiğine kapatılarak onarım çalışması başlatıldı.

Trabzon Havalimanı geçtiğimiz yıl uçuşlara kapatılarak pist bakımına alınmıştı. Onarım çalışmaları kapsamında pistte eskiyen asfaltın söküm işlemleri yapılarak, yeni asfalt katlarının dökümü gerçekleşmişti.

 

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