Pisti pas geçen paraşütçü elektrik direğine takıldı Kayseri’de iniş pistini pas geçen paraşütçü elektrik direğine takıldı.

Kayseri’de iniş pistini pas geçen paraşütçü elektrik direğine takıldı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı’ndan havalanan O.A. isimli yamaç paraşütü pilotu, iniş sırasında pisti pas geçti. Pisti pas geçen pilot, elektrik direğine takıldı. Pilot, itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden indirildi.

Pilot O.A.’nın paraşüt kazasında yara almadığı öğrenildi.

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