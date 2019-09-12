Pisti pas geçen paraşütçü elektrik direğine takıldı
Kayseri’de iniş pistini pas geçen paraşütçü elektrik direğine takıldı.12 Eylül 2019 Perşembe 17:29
Kayseri’de iniş pistini pas geçen paraşütçü elektrik direğine takıldı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı’ndan havalanan O.A. isimli yamaç paraşütü pilotu, iniş sırasında pisti pas geçti. Pisti pas geçen pilot, elektrik direğine takıldı. Pilot, itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden indirildi.
Pilot O.A.’nın paraşüt kazasında yara almadığı öğrenildi.
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