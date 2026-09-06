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Spor Pist alev aldı! Nefes kesen şampiyonada ilk gün geride kaldı!
Spor

Pist alev aldı! Nefes kesen şampiyonada ilk gün geride kaldı!

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Pist alev aldı! Nefes kesen şampiyonada ilk gün geride kaldı!

Motul Türkiye Karting Şampiyonası’nın 5. ayak heyecanı Uşak’ta start aldı. Spor Toto ve Uşak Belediyesi’nin katkılarıyla bin 370 metrelik dev pistte düzenlenen organizasyon, sıralama turları ve eleme yarışlarıyla sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Motul Türkiye Karting Şampiyonası’nın 5. ayak yarışları, Uşak’ta sıralama turları ve eleme yarışlarıyla başladı.

Spor Toto ve Uşak Belediyesi katkılarıyla düzenlenen şampiyona, bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Motorsporları Pisti’nde gerçekleştiriliyor. 45 sporcunun katıldığı organizasyonda micro, mini, junior ve senior olmak üzere 4 ayrı kategoride yarışlar yapıldı.

Antrenman turlarıyla başlayan organizasyonda öğleden sonra eleme yarışları gerçekleştirildi.

Şampiyonanın yarışları yarın devam edecek.

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