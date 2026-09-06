2 milyon Afgan ülkesine geri döndü

Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zebihullah Mücahid, son bir yıl içinde çeşitli ülkelerden 1,99 milyondan fazla Afgan göçmenin ülkesine geri döndüğünü açıkladı.

"Hükümet Medya Aynasında" programında konuşan Mücahid, geri dönenler arasında Pakistan'dan 210 bin aile, İran'dan 200 bin aile ve Türkiye'den 230 aile bulunduğunu belirtti.

Mücahid, "İran ve Pakistan'dan sınır dışı edilen göçmenleri desteklemek amacıyla yerli ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla 21 milyon 995 bin doların ve 48 milyon Afgani'nin üzerinde yardım toplandı" dedi.

İslam Emirliği sözcüsü ayrıca, içinde bulunulan yılda 680 binden fazla yetim, dul ve engelli kişinin kayıt altına alındığını açıkladı.

Mücahid, bunların 600 binden fazlasına 12.6 milyar Afgani nakdi yardım yapıldığını söyledi.

Mücahid, bu yıl ayrıca risk altındaki 13 bin 700'den fazla çocuğun durumuyla ilgilenildiğini belirtti. "Risk altındaki 13 bin 774 çocuğa ilişkin vakalar ele alındı ve aralarında insan ticareti mağdurları, risk altındaki çocuklar ve ıslah merkezlerinin gözetimindeki çocukların da bulunduğu 7 bin 260 çocuk aileleriyle yeniden bir araya getirildi" dedi.

Mücahid ayrıca hükümetin, Afganistan'da faaliyet gösteren kuruluşlara tahsis edilen dış yardımları kullanmadığını söyledi.

Mücahid'e göre Afganistan'daki kuruluşlara yapılan dış yardımlar önemli ölçüde azaldı. Buna rağmen Afgan halkının insani yardıma duyduğu ihtiyaç devam ediyor.

Mücahid, "İslam Emirliği yardımların dağıtılması ve uygulanmasının önünde herhangi bir engel oluşturmuyor. Ancak bir hususun dikkate alınması gerekiyor: Yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşmalı, şeffaf olmalı ve ihtiyaçlarına göre teslim edilmelidir" dedi.

Mücahid, yıl içinde Kunar, Samangan, Belh ve Nangarhar vilayetlerinde doğal afetlerden etkilenen kişiler için 23 milyon 297 bin dolar ve 93 milyon Afgani yardım toplandığını da vurguladı.

Mücahid, yıl boyunca mayınlar bulunan 108 kilometrekarelik alanın temizlendiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Mepa News