Kafeye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var!

KAFEYE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında gündüz saatlerinde yaşandığı iddia edilen alacak verecek tartışmasının ardından, taraflardan biri diğerinin kafede oturduğunu gördü. Ticari bir araçla bölgeye gelen saldırganlar, kafede oturanlara doğru defalarca ateş etti. Karşı tarafın da karşılık vermesiyle yaşanan silahlı kavgada ortalık bir anda savaş yerine döndü. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden bazıları aynı araçla bölgeden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.