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Kafeye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var!

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Kafeye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Denizli'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından bir kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

#1
Foto - Kafeye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Olay, saat 22.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Yürüyüş Yolu 49. Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi.

#2
Foto - Kafeye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var!

KAFEYE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında gündüz saatlerinde yaşandığı iddia edilen alacak verecek tartışmasının ardından, taraflardan biri diğerinin kafede oturduğunu gördü. Ticari bir araçla bölgeye gelen saldırganlar, kafede oturanlara doğru defalarca ateş etti. Karşı tarafın da karşılık vermesiyle yaşanan silahlı kavgada ortalık bir anda savaş yerine döndü. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden bazıları aynı araçla bölgeden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Kafeye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var!

SALDIRIDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI Büyük bir kargaşanın yaşandığı silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, birisi ağır 4 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

#4
Foto - Kafeye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Polis ekipleri, acı haberi alarak olay yerine gelen aileleri sakinleştirebilmek için büyük mücadele verdi. Güvenlik çemberine alınan bölgede zaman zaman gergin anlar yaşandı. Olay yeri ve yaralıların sevk edildikleri hastanelerin etrafında çevik kuvvet ekipleri görevlendirildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın aydınlatılması için kapsamlı soruşturma başlattı.

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