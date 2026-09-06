Cennet gibi göründüğüne bakmayın! Ölüm saçan yılanların mesken tuttuğu o ada sivil girişine yasaklandı
Brezilya açıklarında yer alan ve yemyeşil doğasıyla cenneti andıran Queimada Grande Adası, dünyada yalnızca burada yaşayan zehirli altın mızrak başlı engerekler nedeniyle ölüm saçıyor. Sivillerin girişinin kesinlikle yasaklandığı bu tehlikeli bölge, karaborsada binlerce dolara alıcı bulan nadir yılan türünün peşindeki kaçakçıların da hedefi haline geldi. Son olarak adaya yasa dışı yollarla girmeyi başaran bir YouTuber'ın paylaştığı görüntüler, adadaki dehşet verici gizemi yeniden gözler önüne serdi.