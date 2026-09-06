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Cennet gibi göründüğüne bakmayın! Ölüm saçan yılanların mesken tuttuğu o ada sivil girişine yasaklandı

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Cennet gibi göründüğüne bakmayın! Ölüm saçan yılanların mesken tuttuğu o ada sivil girişine yasaklandı

Brezilya açıklarında yer alan ve yemyeşil doğasıyla cenneti andıran Queimada Grande Adası, dünyada yalnızca burada yaşayan zehirli altın mızrak başlı engerekler nedeniyle ölüm saçıyor. Sivillerin girişinin kesinlikle yasaklandığı bu tehlikeli bölge, karaborsada binlerce dolara alıcı bulan nadir yılan türünün peşindeki kaçakçıların da hedefi haline geldi. Son olarak adaya yasa dışı yollarla girmeyi başaran bir YouTuber'ın paylaştığı görüntüler, adadaki dehşet verici gizemi yeniden gözler önüne serdi.

#1
Foto - Cennet gibi göründüğüne bakmayın! Ölüm saçan yılanların mesken tuttuğu o ada sivil girişine yasaklandı

Brezilya açıklarında yer alan Yılan Adası adıyla bilinen Queimada Grande Adası, uzaktan bakıldığında tropikal bir cenneti andırsa da dünyanın en ürkütücü bölgelerinden biri olarak biliniyor. São Paulo kıyılarının yaklaşık 33 kilometre açığındaki ada, yalnızca burada yaşayan altın mızrak başlı engerekler nedeniyle sivillerin girişine tamamen kapalı. Binlerce zehirli yılana ev sahipliği yapan ada, aynı zamanda karaborsada yüksek fiyatlara alıcı bulan bu nadir türün peşindeki kaçakçıların da hedefinde.

#2
Foto - Cennet gibi göründüğüne bakmayın! Ölüm saçan yılanların mesken tuttuğu o ada sivil girişine yasaklandı

Atlas Okyanusu'nda yaklaşık 43 hektarlık bir alanı kaplayan ada, yaklaşık 11 bin yıl önce deniz seviyesinin yükselmesiyle Brezilya anakarasından ayrıldı. Bu izolasyon, dünyada yalnızca burada yaşayan ve bilimsel adı Bothrops insularis olan altın mızrak başlı engereğin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Nesli kritik seviyede tehlike altında bulunan türün korunması ve olası insan-yılan karşılaşmalarının önüne geçilmesi amacıyla adaya sivillerin girişine izin verilmiyor. Bölgeye yalnızca gerekli izinleri alan bilim insanları ve askeri personel girebiliyor.

#3
Foto - Cennet gibi göründüğüne bakmayın! Ölüm saçan yılanların mesken tuttuğu o ada sivil girişine yasaklandı

Yılan Adası hakkında yıllardır anlatılan en ünlü hikâyelerden biri, adada her metrekareye bir yılan düştüğü iddiası. Ancak yapılan saha çalışmalarında bu anlatının gerçeği tam olarak yansıtmadığı ortaya çıktı. Adadaki yılan nüfusunun yaklaşık 2 bin ila 4 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı, ada yüzölçümüyle karşılaştırıldığında her yılan için 100 metrekareden fazla alan bulunduğunu gösteriyor. Genellikle 1 metreden kısa olan altın mızrak başlı engerekler, özellikle adaya göç eden kuşlarla besleniyor.

#4
Foto - Cennet gibi göründüğüne bakmayın! Ölüm saçan yılanların mesken tuttuğu o ada sivil girişine yasaklandı

Adanın insanlardan izole edilmesinin bir diğer önemli nedeni ise burada yaşayan nadir yılan türünün kaçakçıların ilgisini çekmesi. Dünyada doğal olarak yalnızca Yılan Adası'nda bulunan altın mızrak başlı engerek, yasa dışı egzotik hayvan ticaretinde yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Bir yılanın karaborsadaki değerinin 30 bin dolara kadar çıkabildiği belirtiliyor. Bu nedenle adaya yasa dışı yollarla girmeye çalışan kaçakçılar, bölgedeki yetkililer açısından en önemli tehditlerden biri olarak görülüyor.

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