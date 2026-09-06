Cennet gibi göründüğüne bakmayın! Ölüm saçan yılanların mesken tuttuğu o ada sivil girişine yasaklandı

Yılan Adası hakkında yıllardır anlatılan en ünlü hikâyelerden biri, adada her metrekareye bir yılan düştüğü iddiası. Ancak yapılan saha çalışmalarında bu anlatının gerçeği tam olarak yansıtmadığı ortaya çıktı. Adadaki yılan nüfusunun yaklaşık 2 bin ila 4 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı, ada yüzölçümüyle karşılaştırıldığında her yılan için 100 metrekareden fazla alan bulunduğunu gösteriyor. Genellikle 1 metreden kısa olan altın mızrak başlı engerekler, özellikle adaya göç eden kuşlarla besleniyor.