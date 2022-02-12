Kapitalist sistemin içinde görkemli evler ve kontrolsüz harcamalarla yeni bir burjuva modeli gelişti.

Muhafazakar görgüsüzlük sosuyla marine edilen bu şebekliği Anadolu irfanı “pisliğinde altın bulan ve buna sevinen embesil” şeklinde yorumlar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Duyarlı Müslümanlar Platformu, “‘İçimizdeki beyinsizler’in dışımızdaki Kafir salyasına verdiği kıvam olarak izledik bu acınacak kadını. Afrika da bir bidon su için 5 km yol yürüyen her çocuğun göz yaşında bu israfçı burjuva azgınlığını hatırlayın. Bu bilezikler dünyanın farklı coğrafyalarındaki açlığın ve acımasızlığın halkaları. Acı çekmeyebilirsiniz ve çok paranız da olabilir. Ama açlık içindeki bir insanın yoksulluk bataklığındaki bir insanın nefsini tahrik etme hakkını vermez bu size” ifadelerine yer verdi.