Pişkinliğin böylesi! 3 milyon liralık aracı böyle çaldı

Konya'da daha önceden keşif yaparak belirlediği bir iş yerindeki güvenlik kamerasına selam verdikten sonra 3 milyon lira değerindeki lüks otomobili çalan şüpheli, çaldığı aracı Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kameralarına yakalanmadan Antalya'ya götürüp satmak için plan yaptığı sırada yakalandı.

Olay, 4 Temmuz Salı günü merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden keşif yaptığı iş yerine gece saatlerinde gelen şahıs, iş yerinin camını kırarak içeriye girdi. Lüks otomobilin anahtarını bulan şahıs, daha sonra 3 milyon değerindeki aracı çaldı. Aracın çalındığını fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde iş yerine gelen hırsızlık şüphelisinin güvenlik kamerasına el salladığı ve iş yerine girdiği görüldü.

Çaldığı araç içerisinde 26 farklı anahtar bulundu

Çalınan otomobilin bulunması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Amirliği ekipleri, KGS kameralarından yapılan taramalarda aracın merkez Selçuklu ilçesi Eyüp Sultan Caddesi civarında olduğunu tespit etti. Oto Hırsızlık Amirliği ekipleri belirlenen cadde ve çevresinde inceleme yaptığı sırada aracın boş bir arazide park halinde olduğu belirlendi. Bulunan araç içerisindeki şüpheli Doğukan K. gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada bir poşet içerisinde 26 adet çeşitli anahtar ve bir adet kapı kumandası bulundu. Şüpheli Doğukan K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin burada verdiği ilk ifadesinde, olay öncesi birçok alanda keşif yaptığını, daha sonra belirlediği iş yerinden lüks otomobili çaldığını, aracı da Antalya'ya satmak için götüreceğini ancak olaydan kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandığını söylediği öğrenildi.

Araç incelemelerin ardından sahibine teslim edilirken, şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.