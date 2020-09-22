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Sağlık Pişirilmiş domates nelere iyi geliyor?
Sağlık

Pişirilmiş domates nelere iyi geliyor?

Sağlığa inanılmaz faydalarıyla bilinen domates, en çok tüketilen besinler arasında yer alıyor. Yapılan birçok araştırma, pişirilmiş domatesin kanserli hücreleri azalttığını ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gösteriyor. Peki domatesin faydaları neler? Pişirilmiş domates nelere iyi geliyor? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-09-22 02:18:00 -
Pişirilmiş domates nelere iyi geliyor?

En çok tüketilen besinlerden biri olan domates, sağlığa inanılmaz faydalar sağlıyor. İçeriğinde yüksek miktarda vitamin ve mineraller barındırdığı için şifalı besinler arasında yer alıyor. Çiğ, pişirilmiş ve kurutulmuş olarak farklı şekillerde tüketilen domates, yüzde 80 oranında vücuttaki hücrelerin yenilenmesini sağlayan likopen maddesi içeriyor. Genel olarak domates kanser düşmanı olarak biliniyor.

Uzmanlar ise, pişirilmiş domatesin de sağlığa inanılmaz faydalar sağladığını söylüyor. Yapılan birçok araştırmaya göre pişirilmiş domates, uyku bozukluğuna ve kanserli hücrelerin sayısını azaltmaya yardımcı oluyor. İşte, pek çok bilimsel araştırmaya konu olmuş domatesin şaşırtan faydaları...

Domatesin faydaları

- Kalp sağlığını korur. Kalp krizi riskini en aza indirir.

- Demir bakımından zengindir. Böylece kanda bulunan hemalogbin hücrelerini arttırır.

- Vücudun sıvı oranını karşılar.

- İçerdiği yüksek lif ile birlikte uzun süreli tokluk hissi verir. Ayrıca sindirime çok faydalıdır.

- Vücudun potasyum ihtiyacını karşılar.

- Cilt sağlığına iyi gelir. Cildi yeniler ve parlak görünmesini sağlar.

Pişirilmiş domates nelere iyi gelir?

Pişirilmiş domates, güçlü antioksidan maddeleri ile birlikte kanserli hücrelerin sayısını azaltır. Başta prostat kanseri olmak üzere birçok kanseri engeller. Vücudun sodyum oranını dengelemekte oldukça etkilidir. Kanı temizleyerek kalbe giden damarların tıkanmasını engeller. Uzmanlar, diyabet hastalarının haftada en az 1 kere pişirilmiş domates tüketmesini tavsiye etmektedir.

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