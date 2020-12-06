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Kadın - Aile Pişik neden olur? | Pişik nasıl geçer?
Kadın - Aile

Pişik neden olur? | Pişik nasıl geçer?

Ev yapımı pişik kremi | Pişik, bebekler kadar her yaş grubunu zaman zaman olumsuz etkileyen cilt sorunlarından biridir. Bez kullanımı sebebiyle bebeklerde daha sık görülür. Peki, pişik niye olur? | Pişik nasıl geçer? | Pişik tehlikeli mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-06 22:32:00 -
Pişik neden olur? | Pişik nasıl geçer?

Pişik nasıl geçer? | Özellikle bebek bezi kullandığı dönemde çocuklarda sık sık yaşanan pişik soruna anneler nasıl bir çözüm bulmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, pişik nasıl geçer?

Pişik nedir?

Pişik ne? | Cildin sürekli ıslak ve havasız kalması sebebiyle ciltte oluşan kızarıklık, kabarıklık durumuna pişik denir.

Pişik neden olur? | Pişik nasıl geçer?

Pişik cildin sık sık ıslak ve havasız kalmasıyla ortaya çıkar. Özellikle bez kullanıldığı dönemlerde pişik sorunu sıklıkla gözlenir. Bez kullanımından sonra pişik sorunu da ortadan kalkmaya başlar.

Bebeğinizin pişik olmasını istemiyorsanız; altını ıslak bırakmamaya özen göstermelisiniz. Bebeğinizin bezini gün içerisinde sık sık kontrol edip kuru olup olmadığına bakmalısınız.

Bebeğinizin bezini değiştirirken alkol içeren mendiller kullanmamalısınız.

Pişik önleyici kremleri de bebeğinizin bez bölgesine sürebilirsiniz.

Bebeklerin hassas ciltleri banyodan sonra tam kurulanmadığında ya da ciltleri terli kaldığında pişik sorunuyla karşı karşıya kalabilir. Bu hususlara da dikkat etmek gerekli.

Pişik yapan gıdalar nelerdir?

Pişik yalnızca cildin nemli kalmasıyla oluşmaz ek gıdaya geçen bebeklerde tüketilen gıdalar sebebiyle de oluşabilir. İnek sütü, bal, yumurta, ceviz, fındık, fıstık, kakao, kivi, portakal gibi gıdalar pişiğe sebep olabilir.

Pişik sebebiyle doktorunuzun ya da eczacınızın önereceği pişik kremini kullanabilirsiniz. Ayrıca evinizde doğal bir krem hazırlayabilirsiniz.

Ev yapımı pişik kremi tarifi

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı shea yağı
  • Çeyrek su bardağı hindistan cevizi yağı
  • 1 yemek kaşığı balmumu
  • 2 yemek kaşığı gliserin yağı

Ev yapımı pişik kremi yapılışı

Öncelikle bir tencereye shea yağı, hindistan cevizi yağı ve balmumunu alın.

Yağları tencerede eritin. Yağların erimesi yeterli bu nedenle kesinlikle karışımı kaynatmayın.

Ocaktan indirdiğiniz karışımın içerisine gliserini ekleyin.

Karışımı mikserle iyice çırpın.

Beyaz bir sıvı oluşuncaya kadar çırptığınız karışımı bir kavanoza boşaltın.

Karışım iyice sertleşince gönül rahatlığıyla kullanmaya başlayabilirsiniz.

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