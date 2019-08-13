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Pis kokan dere yatakları tazyikli suyla yıkandı

Hakkari’de pis kokan dere yatakları Hakkari Belediyesi ekiplkeri tarafından tazyikli suyla yıkandı.

13 Ağustos 2019 Salı 09:56
Pis kokan dere yatakları tazyikli suyla yıkandı

Hakkari’de pis kokan dere yatakları Hakkari Belediyesi ekiplkeri tarafından tazyikli suyla yıkandı.


Çöplerin atıldığı ve havaların ısınmasıyla birlikte pis koku saçan dere yatakları itfaiye ekibi tarafından tazyikli suyla yıkandı. Bulak Mahallesi içinde geçen dere yatağını yıkama çalışması başlatan itfaiye ekipleri, duyarsız bazı mahalle sakinlerinin dere yatağına attığı çöpler nedeniyle yer yer zor anlar yaşadı. Atıkları çöplerden evlerinin kapı ve pencerelerini bile açamaz duruma gelen bazı mahalle sakinlerinin bu duyarsızlığına itfaiye ekibi el koydu. Havaların ısınması ile birlikte pis kokular saçan dere yatağı ekipler tarafından yıkanarak çöplerden arındırıldı.


“Temizlik kurallarına uyalım uymayanları uyaralım”


Bazı mahalle sakinleri ise evlerinin önünde geçmekte olan dere yataklarının yüzünden evlerinden çıkamaz hale geldiklerini belirterek, bunun tek sebebinin ise duyarsız bazı mahalle sakinlerinin olduğunu söylediler. Bulak Mahallesi sakinleri, ”Dere yatağı boyunca evler bulunmaktadır. Çöplerine çöp noktası yerine dere yatağını atıyorlar.Bu kadar duyarsızlıkta olmaz. Sonra da dere yatağı kokuyor deyip belediye gelip temizlesin diyorlar. Bu kadar da vicdansızlık olmaz. Dere yatağına çöp atanları belediye ekiplerine ihbar edin. Çevrenizi temiz tutun. Temizlik kurallarına uymayanları kendimiz uyarmalıyız ki bu sıkıntıları yaşamayalım. Herkesi çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz,çöplerini çöp kutusuna değil de rastgele sağa sola veya dere yatağına atanları ise insafa davet ediyoruz” şeklinde konuştular.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 09:56
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