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Dünya "Pis bir Müslümanın bana dokunmasını istemiyorum"
Dünya

"Pis bir Müslümanın bana dokunmasını istemiyorum"

İngiltere’nin Birmingham şehrinde, Müslüman bir acil sağlık görevlisi, ülkedeki İslamofobinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Mahdiyah Bandali isimli kadın, son olarak acillik bir hastanın “Pis bir Müslümanın bana dokunmasını istemiyorum” şeklindeki hakaretlerine muhatap olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 21:38:00 -
"Pis bir Müslümanın bana dokunmasını istemiyorum"

Münübe Yılmaz

“Demokrasinin beşiği” olarak nitelendirilen İngiltere’nin Birmingham şehrinde, Müslüman bir acil sağlık görevlisi, ülkedeki İslamofobinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Sırf Müslüman olduğu için karşılaştığı ayrımcılıkları tek tek anlatan Mahdiyah Bandali isimli kadın, Batılı ülkelerin her fırsatta dile getirdiği “insan hakları, özgürlükler, fikir hürriyeti” gibi kavramların içinin ne kadar boş olduğunu da göstermiş oldu. 

İş arkadaşlarım bile kötü bakıyor

Hastaların, hatta zaman zaman kendi ekip arkadaşlarının bile İslamofobik saldırılarına maruz kaldığını ifade eden Bandali, “Örneğin bir keresinde ambulanstan inerken, ‘Terörist geliyor' şeklinde tempo tuttular. Benim için bu saldırılara göğüs germek çok zor. Çoğu zaman bu işi bırakmayı bile düşünüyorum. Son olarak acillik bir hastanın ‘Pis bir Müslümanın bana dokunmasını istemiyorum’ şeklindeki hakaretlerine muhatap oldum. Aslında buna benzer çok olay var. Medyada Müslümanları ilgilendiren bir şey olduğunda, mesela Liverpool saldırısı gibi, insanlar otomatik olarak parmağını size doğrultuyor. Bu gerçekten akıl alır gibi değil” dedi. 22 yaşındaki sağlık görevlisi, İngiltere’de İslamofobinin geldiği nokta konusunda çok endişeli olduğuna işaret ederek “Sesimizi çok daha yüksek çıkartmalıyız” şeklinde konuştu.

 

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