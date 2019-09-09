Pirpirim aşı nasıl yapılır? Pirpirim aşı tarifi Semizotuyla hazırlanan Anadolu'nun dillere destan lezzetlerinden biri olan pirpirim aşının tarifini arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, pirpirim aşı tarifi.

Semizotuyla hazırlanan Anadolu'nun dillere destan lezzetlerinden biri olan pirpirim aşının tarifini arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, pirpirim aşı tarifi. Pirpirim aşı nasıl yapılır? Malzemeler: 1 adet soğan

1 demet semizotu

1 su bardağı haşlanmış nohut

Yarım su bardağı bulgur

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sumak ekşisi

Sıvıyağ

Tuz

Kırmızı biber

1 litre sıcak su Öncelikle semizotlarını yıkayıp doğrayarak işe başlayın. Ardından soğanı yemeklik doğrayıp, az yağ eklediğiniz tencerede soteleyin. Soğanlar pembeleşince tencereye salça ekleyin. Bu aşamada tuz, kırmızı biber ve sumak ekşisini tencereye ekleyin. Ardından tencereye bulgur ve sıcak suyu ekleyin. Bulgun pişince tencereye nohutları ve semizotlarını ilave edin. Yaklaşık 5 dakika sonra ocağın altını kapatın. Afiyet olsun.

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