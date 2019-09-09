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Pirpirim aşı nasıl yapılır? Pirpirim aşı tarifi

Semizotuyla hazırlanan Anadolu'nun dillere destan lezzetlerinden biri olan pirpirim aşının tarifini arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, pirpirim aşı tarifi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 00:01
Pirpirim aşı nasıl yapılır? Pirpirim aşı tarifi

Semizotuyla hazırlanan Anadolu'nun dillere destan lezzetlerinden biri olan pirpirim aşının tarifini arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, pirpirim aşı tarifi.

Pirpirim aşı nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 adet soğan
  • 1 demet semizotu
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • Yarım su bardağı bulgur
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 yemek kaşığı sumak ekşisi
  • Sıvıyağ
  • Tuz
  • Kırmızı biber
  • 1 litre sıcak su 

Öncelikle semizotlarını yıkayıp doğrayarak işe başlayın.

Ardından soğanı yemeklik doğrayıp, az yağ eklediğiniz tencerede soteleyin.

Soğanlar pembeleşince tencereye salça ekleyin.

Bu aşamada tuz, kırmızı biber ve sumak ekşisini tencereye ekleyin.

Ardından tencereye bulgur ve sıcak suyu ekleyin.

Bulgun pişince tencereye nohutları ve semizotlarını ilave edin.

Yaklaşık 5 dakika sonra ocağın altını kapatın.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 00:01
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