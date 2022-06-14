Pirlo'nun ilk transferi Fenerbahçe'den!

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile resmi sözleşme imzaladı. Takvim'in haberine göre, Pirlo'nun imzası sonrası daha önce menajerler aracılığıyla kulübe önerilen bazı futbolcuların ismi yeniden gündeme geldi.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu öncesi ünlü İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo'yu takımın başına getirerek yeni sezonun ilk bombasını patlatan Fatih Karagümrük'te gözler şimdi ise transfere çevrilmiş durumda.

Pirlo ile yapılan görüşmelerde güçlü bir kadro kurulacağının sözünü veren Fatih Karagümrük yönetiminin, İtalyan hocaya daha önce kendilerine menajeri aracılığıyla önerilen Jose Sosa ismini sunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki Sosa'nın transferini bunun üzerine Pirlo'nun da değerlendirmeye aldığı belirtiliyor.

36 yaşındaki Jose Sosa'yı Milan formasıyla İtalya'dan tanıyan Andrea Pirlo'nun deneyimli futbolcuya hem tecrübesi hem de kalitesi sebebiyle sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Arjantinli Sosa'nın da Karagümrük'ün yanı sıra Süper Lig'den bazı kulüplerle temas halinde olduğu biliniyor.

Orta sahada forma giyen Lucas Biglia'nın Başakşehir'e transfer olmasının ardından bu bölgeye tecrübeli bir oyuncu katmak isteyen Karagümrük'te Jose Sosa ile ilgili ilerleyen günlerde daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 36 yaşındaki Sosa kariyerinde daha önce Sarı-Lacivertliler'in yanı sıra Estudiantes, Bayern Münih, Napoli, Metalist Kharkiv, Atlecio Madrid, Beşiktaş, Milan ve Trabzonspor formaları giydi.

Jose Sosa geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıktı. Sosa bu maçlarda gol atamadı. Yıldız oyuncu 2 kez asist yaptı.

Sosa'nın güncel piyasa değeri ise 300 bin Euro olarak belirlenmiş durumda.