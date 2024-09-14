Pirince giderken bulgurdan oldu! Yusuf Yazıcı’ya Avrupa sevdası şoku

Fransa ekiplerinden Lille iler sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı, kariyerinin en büyük şokunu yaşadı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın tekliflerini reddeden Milli oyuncu, transfer dönemi sonuna kadar hiçbir kulüple anlaşamadı ve devre arasına kadar boşta kaldı.

Trabzonspor’da gösterdiği performansla Fransız ekibi Lille’e giden Yusuf Yazıcı, burada gösterdiği performansla Fransız taraftarların sevgilisi oldu. Golcü oyuncu, performansı ile Lille’in tarihi şampiyonluğunda büyük rol oynadı.

Sonrasında CSKA Moskova’ya giden ve ardından Trabzonspor’a dönen yıldız oyuncu Euro 2024 kadrosunda da yer aldı.

Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı’nın adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu. Ancak kariyerine Türkiye’de devam etmek istemeyen tecrübeli oyuncu hiçbir kulüple anlaşmadı ve boşta kaldı. Yıldız oyuncu kariyeri boyunca ilk kez bir dönem kulüpsüz kaldı.