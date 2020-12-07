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Kadın - Aile Pirinç unu maması nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Pirinç unu maması nasıl yapılır?

Pirinç unu maması tarifi | Ek gıdaya geçen bebekler için anneler hem doyurucu hem de besleyici tarifler arıyor. Annelerimizin, büyükannelerimizin tarifi olan pirinç unu maması ise bebeklerin beslenme programlarına gönül rahatlığıyla eklenebilir. Peki, pirinç unu maması nasıl yapılır? | Pirinç unu maması gerekli malzemeler?

Yeniakit Publisher
2020-12-07 01:04:00 -
Pirinç unu maması nasıl yapılır?

Pirinç unu maması yapılışı | Bebekler ilk 6 ay yalnızca anne sütü ile beslenmelidir. Anne sütünün yetersiz olduğu, bebeğin emmeyi reddettiği durumlarda uzmanlar 4. aydan itibaren basit ek gıdalara başlanabileceğini belirtiyor. Ek gıda sürecinde ise anneler bebeklerine ne yedirebileceklerini merak ediyor. İşte hem leziz hem kolay pirinç unu maması tarifi:

Pirinç unu maması tarifi

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı pirinç unu
  • 1 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı pekmez
  • Bebeğin bulunduğu aya uygun meyve

Pirinç unu maması nasıl yapılır?

Öncelikle bir su bardağı suyla pirinç ununu karıştırarak pişirin.

Bebeğinizin ayına uygun bir meyveyi püre haline getirip mamaya ekleyin.

Son olarak bebeğiniz seviyorsa mamaya pekmez ekleyebilirsiniz.

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